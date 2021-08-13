Энтузиаст рассказал, почему работать ночью способны не все

Сначала Данил назвал плюсы и минусы подобного графика. Из преимуществ - отсутствие необходимости рано вставать по утрам, практически нет шума и суеты, больше времени на отдых, оплата труда выше, "прокачивание" умения разбираться во всём самостоятельно и другое течение времени (не замечаешь, как пролетают часы).

Но есть у подобного режима работы и минусы. Среди них, как признаётся сотрудник, - вероятность развития заболеваний из-за недосыпа, недостатка солнечного света; недостаток сна и общения; соблазн питаться только вредной едой; снижение уровня серотонина в организме. С такими последствиями справиться могут не все.