Эпидемия с ходячими мертвецами — не такая уж и фантастика, если совпадут несколько условий…

Также осы, например, отличаются необычным способом размножения. Они откладывают яйца внутри ещё живого существа. Обычно им оказывается паук или какое-то большое насекомое. Особи, которые вылупляются из яйца, начинают изнутри поедать существо. Есть также оса Zatypota percontatoria, которая откладывает личинки в теле небольших пауков, причём паук при этом не может никак избавиться от них и в конце концов начинает создавать кокон. Учёные считают, что происходит это потому, что личинки выделяют особые гормоны, которые управляют поведением паука.

Чаще всего для человека осы не так опасны, но есть виды, которые могут укусом убить крупных животных. К примеру, это азиатский гигантский шершень. Убивают такие шершни и людей, но только в качестве защиты.

Если говорить о растениях, то их поражают такие вредные бактерии, как фитоплазмы. Вызывают такие вещества аномальный рост растений, быстро распространяющуюся гниль, странные наросты. Распространяются эти бактерии через насекомых. Проблема в том, что человек тоже уязвим для бактерий. Правда, даже если фитоплазмы поразят людей, то вряд ли превратят их в зомби, как это происходит с растениями.

У домашних животных тоже можно обнаружить паразита, который превращает их в марионеток. Это Toxoplasma gondii. По статистике до 50 процентов людей по всему миру могли бы им заражены. Однако чаще всего это не особо серьёзно. Вызвать данный паразит у человека может симптомы, напоминающие симптомы гриппа, но обычно человек даже не подозревает, что заражён. Проблема заключается в том, что заразиться могут и почти все теплокровные животные, в том числе кошки. Когда Toxoplasma gondii поражает мышей, он воздействует на их мозг таким образом, что у них снижается беспокойство и притупляется инстинкт самосохранения. Поэтому если кошка съест такую мышь, то в её пищеварительном тракте могут оказаться эти паразиты. Несмотря на то что этот микроорганизм может мутировать, смысла беспокоиться о том, что он опасен для человека почти нет, так как он не нацелен на людей из-за своего жизненного цикла.

Существует, однако, болезнь, которая может вызвать зомби-чуму. Это коровье бешенство. Это не вирус и не бактерия, а прионовая болезнь, оказывающая влияние на прионы в мозге, из-за чего те мутируют. Из-за этой болезни возникают проблемы с памятью, меняется поведение, появляется неуклюжесть, ухудшается зрение вплоть до слепоты, развивается слабоумие, а потом всё это приводит к коме и смерти. Страшно, что заболевание это неизлечимо и всегда приводит к летальному исходу. Кроме того, передаётся болезнь через контакт с испорченной говядиной (например, через укус гамбургера), через переливание крови и, возможно, через донорскую сперму. Также им можно заразиться через поедание беличьих мозгов.

Также в вечной мерзлоте учёные однажды обнаружили питовирус, содержащий 500 уникальных генов, каждый из которых созрел для мутации. Сейчас специалисты внимательно изучают, как этот вирус может в наши дни повлиять на человека.

При этом эксперты могут и создать источник зомби-чумы самостоятельно. В человеческом организме есть области, которым нужно больше времени на восстановление, чем другим. Это, например, нервная система. Дело в том, что тело человека не может самостоятельно излечивать некоторые травмы: те, что связаны с головным и спинным мозгом. Некоторые учёные пытаются использовать стволовые клетки для того, чтобы попытаться оживить мозг после смерти. Однако до сих пор человеческий мозг сам по себе по многом остаётся загадкой для специалистов. Поэтому даже незначительная ошибка может привести к тому, что человек станет совсем другим. То есть если попытаться восстановить повреждённую ткань в мозге, то из-за этого теоретически человек может стать очень внушаемым.

Есть вероятность, что в будущем помогать «чинить» человеческий организм будут микроскопические роботы. В то же время учёные полагают, что в дальнейшем можно будет программировать роботов таким образом, что те будут создавать новые собственные системы в организме человека и будут способны к самовоспроизведению. Кроме того, специалисты из Университета Небраски смогли поместить в вирус силиконовый чип. В результате вирус умер, но сам механический компонент работал как датчик влажности ещё в течение месяца после смерти организма.

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