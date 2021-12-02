Если нет паспорта: как определяют личность человека по особенностям организма

Сейчас можно определить личность любого человека благодаря таким его особенностям, как отпечатки пальцев, кисти рук, сетчатка и радужная оболочка глаза, голос, почерк. Всё это изначально фиксируется определённым устройством, которое собирает все данные, преобразовывает их в нужную форму, выявляет уникальные характеристики и заносит всё в базу данных.

Что касается рук, то здесь анализируются отпечатки пальцев (применяют подобную технологию в криминалистике, при получении загранпаспорта в России, для разблокировки смартфонов) и кисти рук (записывается информация о размере ладони, длине, ширине, толщине пальцев).

Чтобы идентифицировать личность по глазу, проводится анализ его сетчатки и радужной оболочки. Для сбора информации о радужной оболочке делается фото глаза, а для получения данных о сетчатке используется инфракрасное излучение.

Существуют ещё такие способы определения личности, как анализ геометрии лица и анализ термограммы. Недостатком первого метода считается возможность с лёгкостью обмануть систему за счёт бороды или очков. Второй базируется на идее уникальности структуры вен и тканей человека, то есть он способен помочь различить даже близнецов.