Если нет паспорта: как определяют личность человека по особенностям организма

Если нет паспорта: как определяют личность человека по особенностям организмаРечь идёт о так называемых биометрических технологиях
Сейчас можно определить личность любого человека благодаря таким его особенностям, как отпечатки пальцев, кисти рук, сетчатка и радужная оболочка глаза, голос, почерк. Всё это изначально фиксируется определённым устройством, которое собирает все данные, преобразовывает их в нужную форму, выявляет уникальные характеристики и заносит всё в базу данных.
Что касается рук, то здесь анализируются отпечатки пальцев (применяют подобную технологию в криминалистике, при получении загранпаспорта в России, для разблокировки смартфонов) и кисти рук (записывается информация о размере ладони, длине, ширине, толщине пальцев).
Чтобы идентифицировать личность по глазу, проводится анализ его сетчатки и радужной оболочки. Для сбора информации о радужной оболочке делается фото глаза, а для получения данных о сетчатке используется инфракрасное излучение.
Существуют ещё такие способы определения личности, как анализ геометрии лица и анализ термограммы. Недостатком первого метода считается возможность с лёгкостью обмануть систему за счёт бороды или очков. Второй базируется на идее уникальности структуры вен и тканей человека, то есть он способен помочь различить даже близнецов.
Сейчас идёт работа над технологиями, связанными с запахом человека. Связано это с тем, что каждый из нас обладает особым рисунком «запахов». Ещё один вариант, предложенный учёными в этом направлении, - это анализ пота людей.