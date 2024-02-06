Эта область мозга оказалась ключевой в развитии у птиц способности летать

Опубликовано 06 февраля 2024, 05:15
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Эта область мозга оказалась ключевой в развитии у птиц способности летатьК такому выводу пришли биологи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса
Мозжечок оказался ключевой областью мозга в развитии у птиц способности летать . Результаты анализа сканирования мозга современных голубей и исследований окаменелостей динозавров показали, что птицы смогли научиться летать благодаря увеличению одной из частей мозга — мозжечка.
Мозжечок в мозге отвечает за двигательный контроль и движение. Учёные давно предполагали, что эта область мозга важна для полёта у птиц, но прямых доказательств этой теории не было. В целом умение летать в процессе эволюции развилось только у птерозавров (древних динозавров), птиц и летучих мышей.
Эксперты решили выяснить, что объединяет эти три вида животных. Для этого они обратили внимание на работу мозга восьми голубей. Из 26 областей их мозга только в мозжечке наблюдалась значимая активность при полёте и в состоянии покоя.