Эта область мозга оказалась ключевой в развитии у птиц способности летать

Мозжечок в мозге отвечает за двигательный контроль и движение. Учёные давно предполагали, что эта область мозга важна для полёта у птиц, но прямых доказательств этой теории не было. В целом умение летать в процессе эволюции развилось только у птерозавров (древних динозавров), птиц и летучих мышей.