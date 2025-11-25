Эволюционные причины и не только: зачем змеи вырабатывают яд

Опубликовано 25 ноября 2025, 12:001 мин.
Эволюционные причины и не только: зачем змеи вырабатывают ядВот что об этом говорит наука
Яд - это одна из самых сложных биохимических систем, которая создана природой. Он не просто убивает жертву, а воздействует на её мышцы, нервы, дыхание, кровь.
Существует несколько причин, по которым змеи вырабатывают яд.
Эволюционный «ответ» на конкуренцию. Многие змеи довольно уязвимы. Самое мощное их оружие - это скрытность. А если её не хватает, то в дело вступает яд.
Быстрая и эффективная охота. Большинство змей ловят птиц, ящериц, мышей. Без яда им пришлось бы долго физически удерживать добычу.
Способ переварить пищу до проглатывания. Многие яды разъедают ткани добычи ещё до того, как змея начинает проглатывать пищу.
Защита. На змей могут охотиться млекопитающие, птицы, крупные рептилии. Защитить себя они могут при помощи яда.