Эволюционные причины и не только: зачем змеи вырабатывают яд

Существует несколько причин, по которым змеи вырабатывают яд.

Эволюционный «ответ» на конкуренцию. Многие змеи довольно уязвимы. Самое мощное их оружие - это скрытность. А если её не хватает, то в дело вступает яд.

Быстрая и эффективная охота. Большинство змей ловят птиц, ящериц, мышей. Без яда им пришлось бы долго физически удерживать добычу.