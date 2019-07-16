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Европейский суд потребовал с России три миллиона рублей за притеснение геев

В России не хотели регистрировать ЛГБТ-организации
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 42,5 тысячи евро (около 3 миллионов рублей) в пользу трёх ЛГБТ-активистов. А всё потому, что чиновники из России не хотели регистрировать организации для секс-меньшинств.

«Медиазона» пишет, что все три ЛГБТ-активисты c 2006 года пытались официально зарегистрировать некоммерческие организации, защищающие права секс-меньшинств в Москве, Тюмени и Сочи. Им в регистрации отказывали под разными предлогами. Например, чиновники утверждали, что ЛГБТ-организации подрывают суверенитет и территориальную целостность страны, так как способствуют сокращению населения. Также они угрожают институтам семьи и брака и разжигают социальную и религиозную вражду.

В итоге, Европейский суд постановил, что российские чиновники нарушили 11 и 14 статьи Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, которые гарантируют свободу объединений и запрещают дискриминацию.

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