Европейский суд потребовал с России три миллиона рублей за притеснение геев

«Медиазона» пишет, что все три ЛГБТ-активисты c 2006 года пытались официально зарегистрировать некоммерческие организации, защищающие права секс-меньшинств в Москве, Тюмени и Сочи. Им в регистрации отказывали под разными предлогами. Например, чиновники утверждали, что ЛГБТ-организации подрывают суверенитет и территориальную целостность страны, так как способствуют сокращению населения. Также они угрожают институтам семьи и брака и разжигают социальную и религиозную вражду.

В итоге, Европейский суд постановил, что российские чиновники нарушили 11 и 14 статьи Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, которые гарантируют свободу объединений и запрещают дискриминацию.