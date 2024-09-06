Флагманские часы Samsung Watch Ultra признали напрасной тратой денег

На часы Galaxy Watch6 Classic по сравнению с Galaxy Watch Ultra обращают внимания в целом куда больше. «Классики» выглядят дороже и наряднее, чем ультра-версия.

У новых Samsung Watch Ultra титановый корпус, сапфировое стекло. Благодаря этому часы могут выдержать давление до 10 атмосфер. Также они способны работать при температуре до +55 градусов Цельсия.

Из-за странной формы новинка выглядит даже массивнее, чем часы Apple, хотя на самом деле всё наоборот.

Датчиков у Galaxy Watch Ultra стало больше. Появился биоактивный сенсор, повышающий точность измерения сердечного ритма, артериального давления и пр. Для спортсменов это однозначно хорошо, хотя кардинальной разницы между новыми часами и Watch6 нет.