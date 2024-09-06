Флагманские часы Samsung Watch Ultra признали напрасной тратой денег

Флагманские часы Samsung Watch Ultra признали напрасной тратой денегЛучше вместо них приобрести Watch6 Classic
На часы Galaxy Watch6 Classic по сравнению с Galaxy Watch Ultra обращают внимания в целом куда больше. «Классики» выглядят дороже и наряднее, чем ультра-версия.
У новых Samsung Watch Ultra титановый корпус, сапфировое стекло. Благодаря этому часы могут выдержать давление до 10 атмосфер. Также они способны работать при температуре до +55 градусов Цельсия.
Из-за странной формы новинка выглядит даже массивнее, чем часы Apple, хотя на самом деле всё наоборот.
Датчиков у Galaxy Watch Ultra стало больше. Появился биоактивный сенсор, повышающий точность измерения сердечного ритма, артериального давления и пр. Для спортсменов это однозначно хорошо, хотя кардинальной разницы между новыми часами и Watch6 нет.
Операционная система у часов — WearOS. Поэтому вы точно столкнётесь с подтормаживаниями. При активном пользовании и включении всех функций отслеживания Watch Ultra ведущему хватало на три ночи. Однако вы можете устанавливать на эти часы почти любые приложения, расплачиваться через них картой, смотреть маршруты в Яндекс. Картах, переписываться в Telegram.
Что касается реального опыта использования, то, во-первых, Galaxy Watch Ultra выглядят слишком громоздко. Поэтому в них спать будет тяжело. Также они неправильно понимают, когда вы засыпаете и сколько на самом деле спите.
Вывод
Samsung Galaxy Watch Ultra купить можно сейчас в лучшем случае за 45 тысяч рублей. Но стоят ли они того?