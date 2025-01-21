Фтороантимоновую кислоту назвали самой мощной на планете

Опубликовано 21 января 2025, 01:301 мин.
Фтороантимоновую кислоту назвали самой мощной на планетеОна разъедает даже стекло
С точки зрения химии кислотность — это способность отдавать протоны в химическую реакцию. Измеряется она обычно по шкале pH от 7 (нейтральная вода) до 0 (серная кислота).
Фтороантимоновая кислота на самом деле в 10 квадриллионов раз более кислотна, чем серная. Более того, она взрывается при контакте с водой и разъедает стекло.
Поэтому фторантимоновую кислоту приходится растворять в плавиковой кислоте и хранить в контейнере из ПТФЭ (тефлона).