Гайана оказалась единственной страной, которая производит все продукты питания без импорта

Гайана оказалась единственной страной, которая производит все продукты питания без импортаИ она может прокормить всё своё население
В ходе нового исследования эксперты выяснили, насколько хорошо может каждая страна прокормить своё население фруктами, овощами, молочными продуктами, рыбой, мясом, растительным белком и крахмалистыми продуктами. Оказалось, что в 65% стран мира наблюдается перепроизводство мяса и молочных продуктов по сравнению с потребностями граждан в питании.
Кроме того, только Гайна в Южной Америке смогла похвастаться самодостаточностью. В то же время Китай и Вьетнам находились немного позади: они производили достаточное количество шести из семи производственных групп продуктов.
В мире также был обнаружен дефицит богатых питательными веществами растений. Менее 50% стран производили достаточно растительного белка (например, фасоли, нута, чечевицы, орехов и семян) либо крахмалистых углеводов. Только 24% государств выращивали достаточное количество овощей.