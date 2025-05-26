Гайана оказалась единственной страной, которая производит все продукты питания без импорта

В ходе нового исследования эксперты выяснили, насколько хорошо может каждая страна прокормить своё население фруктами, овощами, молочными продуктами, рыбой, мясом, растительным белком и крахмалистыми продуктами. Оказалось, что в 65% стран мира наблюдается перепроизводство мяса и молочных продуктов по сравнению с потребностями граждан в питании.

Кроме того, только Гайна в Южной Америке смогла похвастаться самодостаточностью. В то же время Китай и Вьетнам находились немного позади: они производили достаточное количество шести из семи производственных групп продуктов.