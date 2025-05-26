Наука и технологии
Опубликовано 26 мая 2025, 14:15
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Гайана оказалась единственной страной, которая производит все продукты питания без импорта

И она может прокормить всё своё население
Новое исследование показало, что из 186 стран только Гайана способна дать гражданам все необходимые продукты без импорта. Опубликована эта работа в журнале Nature Food.
Гайана оказалась единственной страной, которая производит все продукты питания без импорта
© Getty Images/iStockphoto

В ходе нового исследования эксперты выяснили, насколько хорошо может каждая страна прокормить своё население фруктами, овощами, молочными продуктами, рыбой, мясом, растительным белком и крахмалистыми продуктами. Оказалось, что в 65% стран мира наблюдается перепроизводство мяса и молочных продуктов по сравнению с потребностями граждан в питании.

Кроме того, только Гайна в Южной Америке смогла похвастаться самодостаточностью. В то же время Китай и Вьетнам находились немного позади: они производили достаточное количество шести из семи производственных групп продуктов.

Гайана оказалась единственной страной, которая производит все продукты питания без импорта
© Andy Sacks via Getty

В мире также был обнаружен дефицит богатых питательными веществами растений. Менее 50% стран производили достаточно растительного белка (например, фасоли, нута, чечевицы, орехов и семян) либо крахмалистых углеводов. Только 24% государств выращивали достаточное количество овощей.