Garmin превзошёл Polar, Suunto и Coros в тесте умных часов для спортсменов

Всего сравнивались четыре модели часов: Garmin Forerunner 965, Polar Vantage V3, Suunto Race, Coros Vertix 2S. Самыми тяжёлыми и большими из них оказались Coros.

Сенсорное управление есть у всех моделей, но во время занятий спортом оно отключается. При этом у Suunto и Coros механическое управление доступно при помощи цифровой коронки и двух кнопок, у Garmin и Polar — при помощи пяти кнопок.

Наиболее вариативный интерфейс — в мобильном приложении Garmin. Далее идут Suunto и Coros, а на последнем месте — Polar. В приложении вы сможете создать для Polar только интервальную тренировку с одинаковыми интервалами. Если вам нужно будут разные интервалы, то вам придётся использовать веб-версию.

На одном заряде Garmin могут проработать до 8 дней, Polar — до 10 дней, Suunto — до 12 дней и Coros — до 20 дней.