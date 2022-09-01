Где будет опаснее всего жить в случае Третьей мировой войны

Ведущий The Infographics Show в одном из выпусков перечислил места, которые в случае начала Третьей мировой войны окажутся под угрозой. Другими словами, жить в них будет просто опасно.

Самая первая опасная точка - индийско-пакистанская граница. Дело в том, что эти две страны издавна соперничают. Корень этого конфликта находится в освобождении Великобританией Индии и Пакистана, а также в дальнейших разногласиях по поводу того, кто какой территорией владеет. При этом Пакистан зачастую в войнах с Индией проигрывает. Однако обе страны обладают ядерным оружием. Если они начнут друг против друга ядерную войну, то это приведёт к появлению радиоактивных осадков, которые затем будут унесены ветром на север и на восток. В исследовании 2019 года также говорится, что после такой войны дым и обломки останутся в стратосфере примерно на пять лет, а глобальная температура упадёт на пять градусов по Цельсию. В результате наступит кратковременный ледниковый период и возникнут сложности с выращиванием продуктов.

Вторая опасная зона - граница между Индией и Китаем. Между этими двумя странами такие же напряжённые отношения, как и между Пакистаном и Индией. Связано это с тем, что ни одна из сторон не может признать претензии другой на Гималаи. Такой конфликт едва ли станет ядерным, однако даже если он останется «обычным» военным, то это всё равно приведёт к гибели множества людей.