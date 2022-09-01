Где будет опаснее всего жить в случае Третьей мировой войны

Где будет опаснее всего жить в случае Третьей мировой войныРассказывает эксперт
Ведущий The Infographics Show в одном из выпусков перечислил места, которые в случае начала Третьей мировой войны окажутся под угрозой. Другими словами, жить в них будет просто опасно.
Самая первая опасная точка - индийско-пакистанская граница. Дело в том, что эти две страны издавна соперничают. Корень этого конфликта находится в освобождении Великобританией Индии и Пакистана, а также в дальнейших разногласиях по поводу того, кто какой территорией владеет. При этом Пакистан зачастую в войнах с Индией проигрывает. Однако обе страны обладают ядерным оружием. Если они начнут друг против друга ядерную войну, то это приведёт к появлению радиоактивных осадков, которые затем будут унесены ветром на север и на восток. В исследовании 2019 года также говорится, что после такой войны дым и обломки останутся в стратосфере примерно на пять лет, а глобальная температура упадёт на пять градусов по Цельсию. В результате наступит кратковременный ледниковый период и возникнут сложности с выращиванием продуктов.
Вторая опасная зона - граница между Индией и Китаем. Между этими двумя странами такие же напряжённые отношения, как и между Пакистаном и Индией. Связано это с тем, что ни одна из сторон не может признать претензии другой на Гималаи. Такой конфликт едва ли станет ядерным, однако даже если он останется «обычным» военным, то это всё равно приведёт к гибели множества людей.
В то же время есть страна, где Китай может начать ядерную войну. Это Тайвань. Китайская сторона хочет присоединить эту страну к себе, однако большинство местных жителей (согласно опросам) Тайваня против.
Кроме того, жителям Японии и Южной Кореи (которые находятся рядом с базами США), Гуамы тоже не повезёт, если Китай нападёт на США. При помощи баллистических ракет китайцы уничтожат военно-воздушные и военно-морские силы США в этом регионе.
Следующие опасные страны - Литва, Эстония, Латвия. Эти бывшие советские государства вполне могут быть уничтожены или захвачены российскими военными в случае начала Третьей мировой. Кроме того, Россия может применить ядерное оружие.
Из-за возможности войны между странами Запада (которые входят в НАТО и находятся под защитой США) и Россией опасно станет жить как в любом западном государстве, так и собственно в РФ. Причём множество жертв будет даже в случае, если конфликт не перерастёт в ядерный.
Не будут находиться в полной безопасности и жители США. Связано это с тем, что теоретически Россия может уничтожить американский порт Лос-Анджелеса, железнодорожные станции страны.