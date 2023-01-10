Где моряки раньше брали пресную воду и как ей пользовались

Кроме того, была ещё одна проблема с хранением и использованием пресной воды. Дело в том, что бочки с водой играли роль балласта. И если они опустошались неравномерно, то у корабля появлялся крен.

Также источником пресной воды служил дождь. Поэтому во время дождя бочки выставляли на палубу.

Наконец, пресную воду набирали из ручьёв и рек. А для обеззараживания её разбавляли алкогольными напитками.

Воду применяли не только для утоления жажды. От неё также зависело, будут ли путешественники есть. Из пищи на корабль брали в основном засоленную рыбу и засоленное мясо. А для избавления от излишков соли их вымачивали как раз в пресной воде.