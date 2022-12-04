Где на Земле безопаснее всего скрыться от ядерной войны

Скорее всего, спастись удастся после начала ядерной войны тем, кто живёт в Африке. Точнее, в южной части этого континента. Это такие населённые пункты, как Пуэрто Наталес и Пунта Аренас. Здесь у людей будет доступ к чистой воде, а климат тоже вполне неплохой: летом - в среднем +15 градусов по Цельсию, зимой - 0 градусов по Цельсию.