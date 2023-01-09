Где в автомобиле можно найти VIN-код, без которого сегодня никуда

Мало кто знает, куда производители помещают VIN-код. А найти его можно на самом деле в нескольких частях автомобиля. Это, прежде всего, левая нижняя часть ветрового окна под стеклом. Также он всегда дублируется на панели переднего пола (под ковровым покрытием), на стойке при открытой передней двери. Кроме того, какие-то производители помещают код по правую сторону кузова, какие-то - по левую.

Ещё этот код в целях безопасности может повторяться в моторном отсеке, на приборной доске, в скрытых частях кузова и т.п.