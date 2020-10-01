Геев назвали более подверженными мигреням

Исследователи из Университета Калифорнии решили проверить, есть ли связь между сексуальной ориентацией человека и подверженностью мигреням.

Учёные проанализировали данные 9894 американцев, среди которых было поровну мужчин и женщин. Чтобы определить, бывает у них мигрень или нет, использовали диагностические критерии Международного общества головной боли. Участников разделили на группы по сексуальной ориентации: гетеросексуальной (8426 человек), в основном гетеросексуальной (люди своего пола иногда кажутся привлекательными — 1062 человека), а также би- и гомосексуальной (406 человек).

Как оказалось гетеросексуалы реже страдали от мигрени, чем все остальные. Авторы исследования предположили, что приступы головной боли может вызывать стресс, развивающийся из-за дискриминации секс-меньшинств.