Геолог объяснила, почему Земля нам кажется плоской, хотя это не так

Опубликовано 15 ноября 2024, 03:001 мин.
Геолог объяснила, почему Земля нам кажется плоской, хотя это не такВот что об этом говорит наука
С давних времён людям известно, что Земля — это шар. Но почему когда мы стоим, например, в парке, она нам не кажется круглой?
По словам профессора геологии Келли Р. МакГрегор, всё дело в перспективе. Люди — это крошечные существа, которые живут на очень большой сфере. Средний рост взрослого человека — от 1,5 до 2 метров, а дети — ещё меньше. Ширина же земли — около 12,8 миллионов метров.
Когда мы стоим где-либо на Земле, то даже при росте 2 метра или выше не можем увидеть, что наша планета имеет сферическую форму.
Единственный способ увидеть изгиб Земли — пролететь более 10 км над её поверхностью.
Но даже из космоса видно, что Земля не совсем круглая. Её форма — слегка сплющенный сфероид, или эллипсоид. То есть она немного шире по экватору, чем в высоту.