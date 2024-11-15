Геолог объяснила, почему Земля нам кажется плоской, хотя это не так

Когда мы стоим где-либо на Земле, то даже при росте 2 метра или выше не можем увидеть, что наша планета имеет сферическую форму.

Единственный способ увидеть изгиб Земли — пролететь более 10 км над её поверхностью.

Но даже из космоса видно, что Земля не совсем круглая. Её форма — слегка сплющенный сфероид, или эллипсоид. То есть она немного шире по экватору, чем в высоту.