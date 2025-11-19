Опубликовано 19 ноября 2025, 12:001 мин.
Гепард — самое быстрое животное, но чем он ради этого пожертвовал?Вот что об этом говорят учёные
Гепард может всего за три секунды разогнаться до сотни километров в час. Однако взамен эволюция "забрала" у него типичные кошачьи преимущества.
Гепард охотится днём, а значит, конкурентов среди кошачьих у него нет. Отчасти именно поэтому эволюционно он стал самым быстрым животным: ведь добыче в дневное время тоже легче его заметить.
Нужно сказать, что бежать на максимальной скорости гепард долго не способен: максимум - 20 секунд. И это не единственное, что он потерял, став лучшим бегуном.
В отличие от других кошек у гепарда когти не втягиваются полностью. Кости у него лёгкие и тонкие, но и хрупкие. Даже челюсти у него намного слабее, чем у львов или леопардов.
Самой серьёзной платой за скорость стало у гепарда отсутствие выносливости. Если он не может поймать добычу за 20-30 секунд, то просто останавливается и сил у него больше ни на что не остаётся.