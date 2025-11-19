Гепард — самое быстрое животное, но чем он ради этого пожертвовал?

Гепард охотится днём, а значит, конкурентов среди кошачьих у него нет. Отчасти именно поэтому эволюционно он стал самым быстрым животным: ведь добыче в дневное время тоже легче его заметить.

Нужно сказать, что бежать на максимальной скорости гепард долго не способен: максимум - 20 секунд. И это не единственное, что он потерял, став лучшим бегуном.