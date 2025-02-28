Гепард, жук-носорог, верблюд: названые самые быстрые, сильные и выносливые животные

К самым быстрым животным относятся гепард, стриж и меч-рыба. Например, гепард может разогнаться до 120 км/ч за несколько секунд. Чуть медленней его вилорог, способный бегать со скоростью 88 км/ч долгое время.

В полёте самыми быстрыми считаются иглохвостый стриж (до 170 км/ч), полевой жаворонок (80 км/ч), утка шилохвость (примерно 100 км/ч), сапсан (более 320 км/ч).

В воде быстрее всех показывает себя меч-рыба. Она может перемещаться со скоростью до 100 км/ч.

Самыми сильными назвать можно жука-носорога, муравья-листореза и гребнистого крокодила. Жук-носорог поднимает предметы, масса которых в 850 раз превышает его собственную. Муравей-листорез может поднимать листья, которые весят в 50 раз больше, чем он. Самый же мощный укус у гребнистого крокодила — сила сжатия его челюстей составляет 2 500 кг/см². У белой акулы она, например, до 1 800 кг/см².