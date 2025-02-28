Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2025, 21:45
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Гепард, жук-носорог, верблюд: названые самые быстрые, сильные и выносливые животные

Их больше, чем вы думали
В мире животных есть особи, обладающие исключительными способностями. Вот некоторые из них.
Гепард, жук-носорог, верблюд: названые самые быстрые, сильные и выносливые животные
© Mukul2u

К самым быстрым животным относятся гепард, стриж и меч-рыба. Например, гепард может разогнаться до 120 км/ч за несколько секунд. Чуть медленней его вилорог, способный бегать со скоростью 88 км/ч долгое время.

В полёте самыми быстрыми считаются иглохвостый стриж (до 170 км/ч), полевой жаворонок (80 км/ч), утка шилохвость (примерно 100 км/ч), сапсан (более 320 км/ч).

В воде быстрее всех показывает себя меч-рыба. Она может перемещаться со скоростью до 100 км/ч.

Самыми сильными назвать можно жука-носорога, муравья-листореза и гребнистого крокодила. Жук-носорог поднимает предметы, масса которых в 850 раз превышает его собственную. Муравей-листорез может поднимать листья, которые весят в 50 раз больше, чем он. Самый же мощный укус у гребнистого крокодила — сила сжатия его челюстей составляет 2 500 кг/см². У белой акулы она, например, до 1 800 кг/см².

Гепард, жук-носорог, верблюд: названые самые быстрые, сильные и выносливые животные
© Pterantula (Terry Goss)

Наиболее выносливыми животными являются верблюд, сайгак и тюлень Уэдделла. Первый может несколько недель обходиться без воды, второй несколько часов способен бежать со скоростью 50 км/ч, а третий — погружаться на глубину 600 метров и находиться больше 80 минут под водой.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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