Гнев, печаль, страх, удивление: какие эмоции сложнее подделать

Учёные обнаружили, что при искренних эмоциях и при их имитации работают разные механизмы. И больших усилий требует изображение страха, гнева, печали, а иногда и удивления. При всех этих эмоциях на лице возникает напряжение, а также задействуются разные области мозга. Одна из этих областей связана с появлением эмоции, а другая — с её выражением.

К примеру, при имитации печали мы одновременно пытаемся и создать её на лице, и скрыть наши истинные чувства. И выдать нас может дрожание губ. Схожая история со страхом: брови стремятся то подняться от удивления, то сдвинуться от напряжения.