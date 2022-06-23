Google Maps теперь помечает открытые ЛГБТ-персонами заведения

Компания объявила о новой функции, которая доступна для продавцов в США с проверенным бизнес-профилем в Google. Другие метки, уже существующие на платформе, - это метки предприятий, принадлежащих чернокожим, латиноамериканцам, ветеранам и женщинам. Эти метки должны быть добавлены самим владельцем бизнеса, а не членами сообщества. После добавления метки будут отображаться на Картах Google и в результатах поиска.

Google также предлагает систему, с помощью которой владельцы бизнеса могут сообщать о любых оскорблениях или преследованиях, которые они получают в результате использования этих меток. Google расследует каждое сообщение и “постарается принять соответствующие меры", заявили в компании.