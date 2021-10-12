Google уличили в отображении только плохих новостей о секс-меньшинствах

Автор утверждает, что 90% новостей в Google News по теме «LGBTQ+» являются негативными. Он опубликовал скриншот ради примера. По нему видно, что в новостях показаны сообщения о том, как кого-то из геев признали больным и как ЛГБТ-семья боится дискриминации при поиск жилья.

Журналист заявил, что решить эту проблему можно, только если заменить алгоритмы Google настоящими людьми-модераторами. Автор говорит, что в мире происходит немало хороших новостей, связанных с секс-меньшинствами, но они просто не попадают в Google News.

Журналист отправил запрос в Google с требованием разъяснить ситуацию. Компания ответила, что Google News собирает все важные заголовки, не разделяя их на негативные и положительные.