Google уличили в отображении только плохих новостей о секс-меньшинствах

Наука и технологии
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Google уличили в отображении только плохих новостей о секс-меньшинствахНо компания не признаёт никакой вины
Журналист TNW заявил, что сервис Google News плохо отображает ЛГБТ-повестку. В этом разделе показывают в основном плохие новости о секс-меньшинствах. От Google потребовали ответа.
Автор утверждает, что 90% новостей в Google News по теме «LGBTQ+» являются негативными. Он опубликовал скриншот ради примера. По нему видно, что в новостях показаны сообщения о том, как кого-то из геев признали больным и как ЛГБТ-семья боится дискриминации при поиск жилья.
Журналист заявил, что решить эту проблему можно, только если заменить алгоритмы Google настоящими людьми-модераторами. Автор говорит, что в мире происходит немало хороших новостей, связанных с секс-меньшинствами, но они просто не попадают в Google News.
Журналист отправил запрос в Google с требованием разъяснить ситуацию. Компания ответила, что Google News собирает все важные заголовки, не разделяя их на негативные и положительные.