Google запретил сотрудникам критиковать компанию на ЛГБТ-парадах

Но также компания известна борьбой с теми, кто очерняет ее репутацию. На этот раз компания высказалась о запрете к негативному обсуждению компании и ее сервисов на ЛГБТ-парадах в случае, если сотрудник выступает официально от лица компании.
“Сотрудники свободны делать любые заявления, которые они хотят от своего имени”, - было сказано в заявлении компании. “Но им не разрешается использовать нашу платформу (имеется в виду движущаяся сцена, частый атрибут ЛГБТ-парадов — прим. редакции) для выражения сообщения, противоречащего тому, которое выражает Google”.