Ferra

Google запретил сотрудникам критиковать компанию на ЛГБТ-парадах

Сотрудники Google разгневаны
Google известна своим добродушием по отношению к собственным сотрудникам: в офисах компании везде разбросаны пуфики, разработчики и дизайнеры могут в любой момент сходить в душ или поиграть в пинг-понг, а как только они проголодаются — для них тут как тут готовы самые вкусные бесплатные блюда.

Но также компания известна борьбой с теми, кто очерняет ее репутацию. На этот раз компания высказалась о запрете к негативному обсуждению компании и ее сервисов на ЛГБТ-парадах в случае, если сотрудник выступает официально от лица компании.

“Сотрудники свободны делать любые заявления, которые они хотят от своего имени”, - было сказано в заявлении компании. “Но им не разрешается использовать нашу платформу (имеется в виду движущаяся сцена, частый атрибут ЛГБТ-парадов — прим. редакции) для выражения сообщения, противоречащего тому, которое выражает Google”.

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