Google запретил сотрудникам критиковать компанию на ЛГБТ-парадах

Google известна своим добродушием по отношению к собственным сотрудникам: в офисах компании везде разбросаны пуфики, разработчики и дизайнеры могут в любой момент сходить в душ или поиграть в пинг-понг, а как только они проголодаются — для них тут как тут готовы самые вкусные бесплатные блюда.