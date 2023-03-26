Говорят, что безопаснее всего путешествовать на самолёте. Почему так считается?

Существует несколько способов расчёта безопасности того или иного транспорта. Наиболее точный и распространённый - это учёт числа погибших на 100 млн км. У самолётов данный коэффициент - 0,5, то есть 1 человек на 200 млн км в среднем. Что касается автомобилей, то у них коэффициент - 3,1, у поездов - 0,6, у водных видов транспорта - 2,6.

Но благодаря чему обеспечивается такой уровень безопасности?