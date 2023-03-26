Наука и технологии
18:18, 26 марта 2023
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Говорят, что безопаснее всего путешествовать на самолёте. Почему так считается?

Есть сразу несколько причин

Из тысячи ежедневных перелётов на самолётах - единицы заканчиваются в итоге катастрофой. Некоторые боятся летать, но если верить статистике, то именно этот вид транспорта - самый безопасный.

Говорят, что безопаснее всего путешествовать на самолёте. Почему так считается?

Фото: Flying

Существует несколько способов расчёта безопасности того или иного транспорта. Наиболее точный и распространённый - это учёт числа погибших на 100 млн км. У самолётов данный коэффициент - 0,5, то есть 1 человек на 200 млн км в среднем. Что касается автомобилей, то у них коэффициент - 3,1, у поездов - 0,6, у водных видов транспорта - 2,6.

Но благодаря чему обеспечивается такой уровень безопасности?

  1. Технологии. Во время полёта самолёт отслеживает всё, что может стать проблемой, а улучшения автомобилей больше направлены на комфорт. Кроме того, большую часть времени в полёте самолёт находится в автоматическом режиме, а ещё в нём есть программы обнаружения турбулентности, способные предсказывать высоту, интенсивность, движение турбулентности.

  2. Экипаж. За самим полётом следят два пилота, диспетчер, а также различные датчики. Также получить право на управление самолётом гораздо сложнее, чем на управление любым другим транспортом.

Говорят, что безопаснее всего путешествовать на самолёте. Почему так считается?

IZ

  1. Количество времени в запасе в экстренной ситуации. Даже если в современном самолёте выйдет из строя один двигатель, он сможет лететь и дальше. И даже если откажут сразу все двигатели, самолёт будет всё ещё находиться какое-то время в воздухе, планируя место для аварийной посадки. Маршруты самолётов составляются таким образом, чтобы им всегда было где приземлиться.

  2. Отношение самих авиакомпаний к безопасности. При падении самолёта авиакомпания понесёт огромные убытки. Поэтому они и делают всё, чтобы такого не произошло.

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