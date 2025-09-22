Грибки, бактерии и не только: какие земные организмы смогли бы выжить на Марсе

Некоторые лишайники и водоросли продемонстрировали реальную метаболическую активность, когда были защищены от радиации. Это было бы возможно на Марсе, если бы ни были погребены в почве или укрылись в трещинах скал.

В 2024 году китайские исследователи обнаружили, что разновидность пустынного мха (Syntrichia caninervis) может выдерживать марсианские условия жизни. Но это вовсе не то, что способствует процветанию растения. Мох смог восстановиться в этих условиях уже через неделю и рос нормально, но не был метаболически активен. Но проблема в том, что учёные не использовали перхлораты, которые содержатся в марсианском грунте, токсичны для клеток и вызывают повреждение ДНК. Вероятно, с этими окислителями мох бы сразу погиб.

Некоторые грибы могут выживать в присутствии перхлоратов, а некоторые виды бактерий даже используют их в качестве источника энергии. Но есть один нюанс: всем им тоже нужны для жизни и роста вода и более высокие температуры.