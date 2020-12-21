Honor объявил предновогодние скидки в официальном магазине

Согласно пресс-релизу компании, авторизованные пользователи также смогут получить дополнительную 5-процентную скидку на все устройства, участвующие в акции.

В распродаже участвуют, например, флагманские смартфоны Honor 30 Pro+ и Honor 30 с объёмом памяти 8 ГБ + 256 ГБ и Honor 30 (8 ГБ + 128 ГБ). Они получили скидки 5 тысяч, 4 тысячи и 3 тысячи рублей соответственно. Также пользователи могут получить в подарок чехол и носимые устройства, в частности смарт-часы Honor Watch ES, беспроводные наушники Honor Magic Earbuds или спортивные наушники Honor AM66 Sport Pro на выбор.

Максимальные скидки до 13 тысяч рублей получили ноутбуки Honor. Это, в частности, игровая модель Hunter V700. Скидки есть и отдельно на беспроводные наушники и часы. Все предложения посмотреть по этой ссылке.