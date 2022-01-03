Huawei построит собственную фабрику по производству микроэлектроники

Известно, что в отношении Huawei Соединённые Штаты ввели большое число различных санкций. Тем не менее корпорация собирается строить собственную фабрику. На ней будут производиться чипы Kirin 9006C. Этот чип восьмиядерный, создан по 5-нм техпроцессу, скорость работы его ядра - 3,13 ГГц. В целом пока что информации о нём не так много.

Хотя Huawei и получила процессоры собственные производства, чипы всё же произвела какая-то другая компания. Поэтому представители фирмы решили проблему с чипами именно таким способом - созданием фабрики. Благодаря этому китайцам не нужно будет искать тех, кто бы производил процессоры в больших количествах и был бы ещё независим от Штатов.