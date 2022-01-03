Huawei построит собственную фабрику по производству микроэлектроники

Huawei построит собственную фабрику по производству микроэлектроникиНа «Хабре» рассказали, что сейчас об этом известно
Известно, что в отношении Huawei Соединённые Штаты ввели большое число различных санкций. Тем не менее корпорация собирается строить собственную фабрику. На ней будут производиться чипы Kirin 9006C. Этот чип восьмиядерный, создан по 5-нм техпроцессу, скорость работы его ядра - 3,13 ГГц. В целом пока что информации о нём не так много.
Хотя Huawei и получила процессоры собственные производства, чипы всё же произвела какая-то другая компания. Поэтому представители фирмы решили проблему с чипами именно таким способом - созданием фабрики. Благодаря этому китайцам не нужно будет искать тех, кто бы производил процессоры в больших количествах и был бы ещё независим от Штатов.
Huawei в строительстве фабрики будет оказываться помощь - от компании SMIC. Сейчас это крупнейший производитель чипов в Китае. При этом компания также оказалась ограничена в плане создания микроэлектроники санкциями США.
Кроме того, Huawei получила помощь от государства. Власти Китая выделили большие деньги на решение проблемы с чипами. Уже к 2025 году в КНР планируется начать собственное производство разных электронных компонентов. Помимо данной компании, средства получат Alibaba Group, SenseTime Group Ltd. и другие компании. Их главной целью будет уменьшить зависимость Китая от США и других стран в сфере микроэлектроники.
Если говорить о будущей фабрике, то на данный момент её создание находится на начальном этапе. Строительство будет происходить в Шеньчжене. Если переговоры с TSMC пройдут успешно, то Huawei будет создавать целую развёрнутую инфраструктуру производства чипов, то есть появится в итоге не одна фабрика, а несколько.