IBM извинилась перед давно уволенной трансгендерной женщиной

Сейчас Линн уже 82 года. Несмотря на то, что её уволили из IBM, она построила хорошую карьеру в Xerox и в итоге стала профессором Мичиганского университета.

Линн начала работать в IBM в 1964 году в команде инженеров. В 1968 году она стала готовиться к операции по смене пола. Конвей предупредила об этом своего руководителя. Он тогда придумал план, что Линн стоит уйти из IBM, сменить пол и вернуться в компанию с новыми документами. Однако высшее руководство компании не поддержало идею.

Как оказалось, начальство IBM опасалось «скандальной огласки». Кроме того, один из менеджеров заявлял, что сотрудники, которые узнают о смене пола Линн, «могут пострадать от серьёзных эмоциональных проблем».

Лишь недавно IBM пригласила женщину на онлайн-встречу и принесла ей извинения. Сама Конвей, впрочем, говорит, что никогда не злилась на людей, уволивших её.