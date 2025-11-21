ИИ-генераторы видео Sora, Veo, Runway и Wan сравнили

Опубликовано 21 ноября 2025, 08:151 мин.
ИИ-генераторы видео Sora, Veo, Runway и Wan сравнилиИ значительно опередил всех только один
На YouTube-канале Versus протестировали четыре известных ИИ-видеогенераторов и выявили лучший из них на сегодня.
В первом раунде Sora 2 Pro, Veo 3.1, Runway Gen 4 и Wan 2.5 попросили создать рекламу iPhone Pocket. Ролик должен был длиться 15 секунд. С этим заданием на "отлично" справился только Sora. Veo получил 2 очка, а оставшиеся - по одному.
Во втором раунде ИИ-генераторам нужно было придумать для картины "Девушка с жемчужной серёжкой" современную интерпретацию. Ситуация с баллами по итогу была аналогичной. Больше всех очков получил Sora.
Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже, посмотрев таблицу.
Вывод
По итогам эксперимента больше всего баллов набрал Veo 3.1 (23) и немного отстал от него Sora 2 Pro (19). Хуже всего с генерацией контента из всех справлялся Runway Gen 4.