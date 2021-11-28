Имеет ли смысл сдавать генетический тест и что он помогает узнать

При помощи анализа генома можно узнать и о родственниках человека. Это доступно благодаря тому, что некоторые участки генома почти не меняются: Y-хромосома и митохондриальная ДНК. Ещё можно таким образом даже воссоздать маршрут миграции предков человека: для мальчиков доступна будет информация об их расселении по материнской и отцовской линии, для девочек - только по материнской.

А что подобным образом обнаружить не получится? Например, предрасположенность к какому-либо виду деятельности. Связано это отчасти с тем, что интеллектуальные факторы пока что мало исследованы. То же самое со здоровьем: узнать продукт, из-за которого набирается вес, вы не сможете, так как главная причина - в избытке калорий. Да, бывают и особые мутации в генах, влияющие на этот процесс, но это большая редкость.

В целом можно сказать, что на данный момент генетические тесты позволяют узнать довольно много полезной информации об организме, но далеко не всю. Однако перспективы у этой технологии очень хорошие.