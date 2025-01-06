Наука и технологии
Опубликовано 06 января 2025, 22:30
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Иммунитет к сородичам: что случится, если одна ядовитая змея укусит другую

Чаще всего — ничего страшного
Ядовитые змеи тоже могут кусать друг друга, хоть это и происходит нечасто. Большая часть таких змей имеют иммунитет к своему яду и к яду других змей, если он похож на их собственный.
Иммунитет к сородичам: что случится, если одна ядовитая змея укусит другую
© Nivedh P (Free to use under the Unsplash License)

Один из самых сильных ядов — у кобр. Он блокирует рецепторы у добычи, из-за чего она быстро погибает. При этом собственные рецепторы змеи защищены от этого яда, но только если он не в больших количествах.

К сожалению, ни один вид змей не имеет иммунитета к яду кобры или противоядия от него. Собственно, поэтому королевская кобра и питается в основном другими змеями.

Иммунитет к сородичам: что случится, если одна ядовитая змея укусит другую
© stockcake.com

Гремучие же змеи — редкий вид, у которого нет иммунитета к своему яду. Поэтому она вполне может умереть от укуса другой такой же змеи.

Некоторые виды змей имеют иммунитет к яду тех, с кем они вынуждены жить на одной территории. Для неядовитой королевской змеи это гремучая змея, а для ужа — гадюка.

Также важно, чтобы при укусе не были повреждены жизненно важные органы. Иначе змея может погибнуть даже не из-за яда, а от травмы.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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