Иммунитет к сородичам: что случится, если одна ядовитая змея укусит другую

Иммунитет к сородичам: что случится, если одна ядовитая змея укусит другуюЧаще всего — ничего страшного
Один из самых сильных ядов — у кобр. Он блокирует рецепторы у добычи, из-за чего она быстро погибает. При этом собственные рецепторы змеи защищены от этого яда, но только если он не в больших количествах.
К сожалению, ни один вид змей не имеет иммунитета к яду кобры или противоядия от него. Собственно, поэтому королевская кобра и питается в основном другими змеями.
Гремучие же змеи — редкий вид, у которого нет иммунитета к своему яду. Поэтому она вполне может умереть от укуса другой такой же змеи.
Некоторые виды змей имеют иммунитет к яду тех, с кем они вынуждены жить на одной территории. Для неядовитой королевской змеи это гремучая змея, а для ужа — гадюка.
Также важно, чтобы при укусе не были повреждены жизненно важные органы. Иначе змея может погибнуть даже не из-за яда, а от травмы.