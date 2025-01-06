Иммунитет к сородичам: что случится, если одна ядовитая змея укусит другую

Один из самых сильных ядов — у кобр. Он блокирует рецепторы у добычи, из-за чего она быстро погибает. При этом собственные рецепторы змеи защищены от этого яда, но только если он не в больших количествах.

К сожалению, ни один вид змей не имеет иммунитета к яду кобры или противоядия от него. Собственно, поэтому королевская кобра и питается в основном другими змеями.