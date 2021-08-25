Индия и Япония начнут учиться сбивать истребители Су-30

Сейчас Су-30 находятся на вооружении у Китая. Это может представлять опасность для Японии, отмечает корреспондент.

У Индии с Китаем тоже довольно напряжённые отношения. Особенно если вспомнить конфликт на границе между странами в мае и июне прошлого года.

Согласно информации, поступившей от Министерства обороны Японии, у Индии на данный момент имеются 263 истребителя Су-30, 61 истребитель МиГ-29, а также 52 французских истребителя. Считается, что на учениях будут представлены 6 Су-30.

По словам японских представителей, такие учения станут эпохальными. Связано это с тем, что задействоваться в них будет военная техника российского производства. Кроме того, отмечает Хандзава, это даст возможность отработать меры противодействия Китаю и России и понять сильные и слабые стороны Су-30.