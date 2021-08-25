Индия и Япония начнут учиться сбивать истребители Су-30

Индия и Япония начнут учиться сбивать истребители Су-30Произойдёт это до конца 2021 года
Подобные учения двух стран, говорится в статье, - первые, где будут использоваться в качестве объектов российские истребители Су-30. Дата их начала переносилась из-за коронавируса.
Япония и Индия стали совместно тренироваться с декабря 2018 года. Работа началась с учений транспортной авиации. Япония для тренировок направила на военную базу Индии самолёт C2 и 20 солдат. Индия использовала во время учений самолёт C17. Позднее японская сторона направила в Индию и транспортный самолет C130 для военной подготовки. Это позволило государствам проводить в дальнейшем совместные тренировки.
Сейчас Су-30 находятся на вооружении у Китая. Это может представлять опасность для Японии, отмечает корреспондент.
У Индии с Китаем тоже довольно напряжённые отношения. Особенно если вспомнить конфликт на границе между странами в мае и июне прошлого года.
Согласно информации, поступившей от Министерства обороны Японии, у Индии на данный момент имеются 263 истребителя Су-30, 61 истребитель МиГ-29, а также 52 французских истребителя. Считается, что на учениях будут представлены 6 Су-30.
По словам японских представителей, такие учения станут эпохальными. Связано это с тем, что задействоваться в них будет военная техника российского производства. Кроме того, отмечает Хандзава, это даст возможность отработать меры противодействия Китаю и России и понять сильные и слабые стороны Су-30.