Инстинкт, забота, демонстрация: для чего кошки приносят добычу хозяевам

Демонстрация добычи. В дикой природе животные так делают, чтобы подтвердить у сородичей статус охотника. Домашний же кот может ожидать от вас внимания или похвалы за «добычу».

Игровой инстинкт. Если кошка приносит вам игрушки, значит, она хочет, чтобы вы поиграли с ней.