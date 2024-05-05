Сообщается, что сейчас работают над созданием смарт-колец Samsung и Apple. Также некоторые компании уже имеют в продаже такие гаджеты.

Главное преимущество умных колец — простота использования и хорошая автономность. Но из-за того, что кольцо намного меньше, ему сложнее отслеживать столько показателей здоровья сразу, как часам. Кроме того, смарт-кольцам сложно сейчас отслеживать физическую активность человека, на них нельзя хранить много данных или смотреть информацию с них без смартфона.

На данный момент, однако, умные кольца не так сильно отличаются от умных часов или трекеров здоровья, а стоят при этом очень дорого. То есть их функциональность не оправдывает их стоимость.