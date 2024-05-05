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Наука и технологии
Опубликовано 05 мая 2024, 12:00
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Инженер объяснил, почему умные кольца — это сейчас просто трата денег

Хотя вскоре они могут стать популярными
Цифровые технологии, помогающие следить за здоровьем, сегодня повсюду. Существуют трекеры, измеряющие во время тренировки частоту сердечных сокращений, умные часы, которые показывают, сколько шагов в день вы делаете, и т. п. Но так ли нам при всём этом нужны умные кольца?
Инженер объяснил, почему умные кольца — это сейчас просто трата денег
© Techradar

Смарт-кольца предназначены для измерения качества сна и ведения ежедневной статистики общего состояния здоровья. Всё то же самое делают уже умные часы.

По словам доктора Яна Вэя, руководителя исследовательской группы умных носимых устройств в Университете Ноттингем Трент, умные кольца — это примерно то же самое, что и умные часы. Они отслеживают те же самые показатели здоровья и при помощи того же самого оборудования.

Инженер объяснил, почему умные кольца — это сейчас просто трата денег
© Shutterstock

Сообщается, что сейчас работают над созданием смарт-колец Samsung и Apple. Также некоторые компании уже имеют в продаже такие гаджеты.

Главное преимущество умных колец — простота использования и хорошая автономность. Но из-за того, что кольцо намного меньше, ему сложнее отслеживать столько показателей здоровья сразу, как часам. Кроме того, смарт-кольцам сложно сейчас отслеживать физическую активность человека, на них нельзя хранить много данных или смотреть информацию с них без смартфона.

На данный момент, однако, умные кольца не так сильно отличаются от умных часов или трекеров здоровья, а стоят при этом очень дорого. То есть их функциональность не оправдывает их стоимость.