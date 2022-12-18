Исчезнет ли в будущем Интернет

Исчезнет ли в будущем ИнтернетИ если да, то что его заменит
По словам издания Sabah, задумывался Интернет вообще как пространство, где можно свободно выражать своё мнение. Но сегодня всё уже не так.
Фото: The Ame Group
Как отмечает профессор Герт Ловинк, один из людей, которые стояли у истоков Интернета, эта площадка уже больше не принадлежит пользователям. Находится Всемирная паутина в руках компаний, которые в принципе мало заботятся о правах отдельного человека или общества. Поэтому и свободы слова больше нет. Это как раз может стать причиной того, что Интернет исчезнет.
Есть вероятность, что проблема эта начала возникать из-за смартфонов. Благодаря гаджетам теперь любой человек может безлимитно пользоваться Интернетом. И это даёт возможность государству и различным компаниям легко контролировать поведение людей.
Если такая ситуация будет сохраняться и дальше, то люди могут просто отказаться от пользования Интернетом.
Но что тогда придёт ему на замену? Ответ на этот вопрос дать невозможно. Но такое развитие событий похоже на сюжет антиутопии, где Интернет станет абсолютным врагом человечества (или его части).