Исчезнет ли в будущем Интернет

Есть вероятность, что проблема эта начала возникать из-за смартфонов. Благодаря гаджетам теперь любой человек может безлимитно пользоваться Интернетом. И это даёт возможность государству и различным компаниям легко контролировать поведение людей.

Если такая ситуация будет сохраняться и дальше, то люди могут просто отказаться от пользования Интернетом.

Но что тогда придёт ему на замену? Ответ на этот вопрос дать невозможно. Но такое развитие событий похоже на сюжет антиутопии, где Интернет станет абсолютным врагом человечества (или его части).