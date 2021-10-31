Искусственный интеллект будет определять рак кожи по фотографии

Искусственный интеллект будет определять рак кожи по фотографииОб этом сообщают российские учёные
По словам исследователей, сейчас рак кожи является одним из самых распространённых видов онкологических заболеваний. При этом диагностируют его с каждый годом всё чаще. Сам процесс диагностики представляет определённые сложности, поскольку доброкачественные и злокачественные опухоли на ранних стадиях очень похожи. Помочь врачам может искусственный интеллект. Одной из такой систем стала нейросеть, предложенная учёными СКФУ.
По словам руководителя проекта Ульяны Ляховой, для повышения точности распознавания заболевания можно предварительно обрабатывать фотографии. Сейчас есть несколько способов это сделать, но метод, который предлагают российские учёные, позволяет добиться большей точности распознавания. Это замена пикселей волосяных структур на пиксели кожи. Далее подключаются к работе нейросети.
Для обучения нейросетей применялись примерно 42 тысячи клинических дерматоскопических изображений из ISIC Melanoma Project (международный открытый архив). В итоге система стала распознавать 10 видов поражений кожи, характерных для рака. Набольшую точность продемонстрировала нейросетевая архитектура AlexNet - 80,81%. Это выше, чем у существующих аналогов, и даже чем у специалистов-медиков.
Если на базе данной нейросети будет разработано мобильное приложение, то проверить себя на наличие рака кожи сможет любой пользователь, говорит Павел Ляхов, заведующий кафедрой математического моделирования СКФУ и отделом модулярных вычислений и искусственного интеллекта регионального научно-образовательного математического центра «Северо-Кавказский центр математических исследований» при вузе.