Искусственный интеллект будет определять рак кожи по фотографии

По словам исследователей, сейчас рак кожи является одним из самых распространённых видов онкологических заболеваний. При этом диагностируют его с каждый годом всё чаще. Сам процесс диагностики представляет определённые сложности, поскольку доброкачественные и злокачественные опухоли на ранних стадиях очень похожи. Помочь врачам может искусственный интеллект. Одной из такой систем стала нейросеть, предложенная учёными СКФУ.

По словам руководителя проекта Ульяны Ляховой, для повышения точности распознавания заболевания можно предварительно обрабатывать фотографии. Сейчас есть несколько способов это сделать, но метод, который предлагают российские учёные, позволяет добиться большей точности распознавания. Это замена пикселей волосяных структур на пиксели кожи. Далее подключаются к работе нейросети.