Искусственный интеллект научился создавать человеческие лица, реалистичнее настоящих

Наука и технологии
Вчера в 22:48
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Искусственный интеллект научился создавать человеческие лица, реалистичнее настоящихЗвучит немного зловеще
Группа исследователей из университетов Ланкастера (Великобритания) и Калифорнии (США) опубликовала результаты своей свежей научной работы. Они протестировали, насколько реалистичными получаются лица людей, «придуманные» нейросетями.
Оказалось, что искусственный интеллект способен создавать лица, которые другим людям кажутся даже более реальными, чем настоящие. Это стало известно после проведения трёх экспериментов, в которых участвовали 315, 219 и 223 участников.
По итогу всех трёх опросов респондентов, учёные пришли к выводу, что средняя оценка реальных лиц на 4,48 показателя ниже, чем у синтезированных и созданных нейросетью. Таким образом, участники исследования на 7,7% больше доверяли несуществующим людям.
Что интересно, снимки с лицами женщин вызывали у участников большее доверие, чем с мужскими лицами.
Источник: Naked Science