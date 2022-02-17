Искусственный интеллект научился создавать человеческие лица, реалистичнее настоящих

Оказалось, что искусственный интеллект способен создавать лица, которые другим людям кажутся даже более реальными, чем настоящие. Это стало известно после проведения трёх экспериментов, в которых участвовали 315, 219 и 223 участников.

По итогу всех трёх опросов респондентов, учёные пришли к выводу, что средняя оценка реальных лиц на 4,48 показателя ниже, чем у синтезированных и созданных нейросетью. Таким образом, участники исследования на 7,7% больше доверяли несуществующим людям.