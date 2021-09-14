Искусственный интеллект раскрыл секрет успеха творцов и учёных

Далее при помощи искусственного интеллекта был проведён анализ всех работ, созданных творцами и учёными. У картин система определяла стиль, у фильмов - сюжет и актёров, у научных трудов - темы. После этого произведения, созданные до и во время успешного периода человека, сравнивались с остальными его работами. Оказалось, что "расцвету" предшествовал этап экспериментов, а при достижении успеха творец обращался к какому-то одному направлению. Учёные во время поиска себя могут попробовать новое вместе с небольшим числом человек в команде, а во время периода максимальной продуктивности, скорее всего, предпочтут большой коллектив.

Также важен факт, что к достижению "полосы успеха" способна привести комбинация экспериментального периода и периода узкой направленности. Учёные объясняют, что сначала человек экспериментирует, а затем на основе этого что-то создаёт. В то же время использование только одного метода в течение длительного периода может негативно повлиять на творческую составляющую.

В дальнейшем исследователи планируют определить, насколько долго человек должен "искать себя" до достижения успеха.