Исследование: дешёвые свадьбы усиливают неприязнь мужчин к однополым бракам

Учёные провели два эксперимента с 1298 американцами и австралийцами. Они обнаружили, что мужчины и те, кто был сексуально консервативен (т. е. те, кто выступает против случайного секса), отдают предпочтение нормам, которые делают сексуальные отношения традиционными и исключительными.

В первом эксперименте добровольцам показывали материалы для чтения, в которых объяснялось, что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди неразборчивы в связях, или что гетеросексуалы или гомосексуалы не занимаются беспорядочными связями. Во втором эксперименте участники читали о том, что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди предпочитают скромные свадьбы или что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди предпочитают очень дорогие свадьбы.

Исследователи обнаружили, что условия эксперимента повлияли на отношение мужчин к однополым бракам. Но среди женщин такого не наблюдалось. Мужчины же сообщали о большей неприязни к однополым бракам, если их убеждали, что люди предпочитают проводить дешёвые свадьбы.