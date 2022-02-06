Исследование: геи прививаются от ковида активнее, чем гетеросексуалы

Согласно данным Национального обследования, 85,4% геев и лесбиянок старше 18 лет поставили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 по сравнению с 76,3% среди гетеросексуальных взрослых. Отмечается также, что среди всех категорий сексуальной ориентации рейтинг вакцинации был самым низким среди чернокожих взрослых из ЛГБТК-сообщества. Геи, лесбиянки и бисексуальные женщины также имели более низкие показатели охвата вакцинацией по сравнению с мужчинами.

Согласно исследованию, люди, которые идентифицируют себя как ЛГБТК, подвергаются повышенному риску тяжёлого течения COVID-19 из-за более высокой распространённости сопутствующих заболеваний.