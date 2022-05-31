Исследование: какие люди испытывают больше отвращения к геям

Исследование провели авторы-бихевиористы. Они пояснили, что «одним из объяснений, почему люди могут иметь негативное отношение к гомосексуаьлности, является то, что они связывают геев с инфекционными заболеваниями». Другое объяснение, по словам исследователей, состоит в том, что люди связывают гомосексуальность с поведением, которое находят отвратительным.

Исследователи проанализировали данные большого опроса. Участников спрашивали, насколько им противны различные действия, которые могут привести к заражению, например, случайное прикосновение к порезу другого человека. Опрошенные также высказали своё отношение к гомосексуальности. Исследователи обнаружили небольшую, но статистически значимую взаимосвязь между брезгливостью и гомофобией.