Исследование: мужчинам-женоненавистникам часто нравятся транссексуалы

Исследователь Брэндон Эндрю Робинсон (Brandon Andrew Robinson) проанализировал более 200 онлайн-сообщений на сайте Reddit. Он обнаружил, что некоторые комментаторы открыто говорили о своей мужественности и желании сексуально доминировать над женщинами. Оказалось, что у гетеросексуальных мужчин, которые чаще признавали, что их привлекают трансгендерные женщины, было плохое отношение к обычным женщинам.

Учёный предположил, что дело может быть в том, что трансгендерные женщины нередко выбирают модель поведения, отражающую женственность, в том числе готовность позволять доминировать над собой. А это и привлекает некоторых мужчин.