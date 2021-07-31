Исследование показало, что геи зарабатывают меньше

Исследователи провели метаанализ 24 научных работ, опубликованных в период с 2012 по 2020 год. Они содержали данные по Европе, Северной Америке и Австралии. Это исследование показало, что геи в среднем зарабатывают на 6,8% меньше, чем гетеросексуалы во всех странах. Бисексуальные мужчины зарабатывают и вовсе на 10,3% меньше. Что касается женщин, то бисексуалки получают на 5,1% меньше денег, чем гетеросексуалки. А лесбиянки напротив зарабатывают на 7,1% больше, чем гетеросексуальные женщины.

Учёные сказали, что такие цифры вызывают беспокойство. По их мнению, законодательство должно гарантировать, чтобы все люди получали одинаковую оплату труда.