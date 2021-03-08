Исследование показало, что миллиарды насекомых «случайно» занимаются гомосексуальным сексом

Так, специалисты из Тель-Авивского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что несмотря на вступление в однополые отношения до 85% самцов насекомых, эта практика носит непреднамеренный характер.

Причиной такой «ошибки» является стремление особо активных самцов к продолжению рода, пишет Independent. В результате они не успевают проверить пол своего партнёра и занимаются однополым спариванием.

Насекомые и пауки спариваются быстро и грязно. Цена времени, необходимого для определения пола партнера или колебаний, видимо, выше, чем цена совершения некоторых ошибок. Авторы исследования

Также одной из причин гомосексуального секса могут быть «остаточные феромоны», следующие за самцом, который уже занялся чуть ранее сексом с самкой.