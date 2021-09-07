Исследователи оценили шансы на путешествия на Луну на космическом лифте

Исследователи оценили шансы на путешествия на Луну на космическом лифтеЭто вполне можно организовать
Согласно результатам исследования, опубликованным в 2019 году, быстро получать полезные элементы с Луны и передавать их на Землю поможет лунный лифт. Кабель длиной 400 000 километров, пишет журналист Колин Стюарт, можно будет протянуть от околоземной орбиты до спутника. Напрямую соединить с нашей планетой его не получилось бы из-за вращения небесных тел.
Кроме того, продолжает автор, это позволит позаботиться об экологии, поскольку сейчас всё актуальнее становится проблема космического мусора из-за запуска ракет. Челноки, работающие на солнечных батареях, будут перемещаться по кабелю, доставляя нужные вещества.
Кандидаты наук в области астрономии из Колумбийского университета Зефир Пенойр и Эмили Сэндфорд уверены, что на такую разработку могло бы уйти несколько миллиардов американских долларов. Для сравнения Колин Стюарт приводит несколько примеров: у Джеффа Безоса ежегодно уходит 1 миллиард долларов на финансирование собственной компании Blue Origin, за 86 миллиардов долларов на Луну отправит первых туристов в рамках программы "Артемида" NASA. Кроме того, результаты ещё одного исследования показали, что лифт окупится за 53 поездки.
Тонкий кабель лифта может иметь массу 40 тонн. К тому же предполагается, что он будет останавливаться на некотором расстоянии от Земли, а это значит, что проблем с гравитацией не предвидится. Изготавливаться эта конструкция будет из кевлара. Облегчает работу и тот факт, что на Луне нет атмосферы.
Если идею лунного лифта подхватят корпорации или люди, то мы сможем увидеть в будущие десятилетия "лунный эквивалент золотой лихорадки", добавляет Колин Стюарт.