Исследователи оценили шансы на путешествия на Луну на космическом лифте

Кандидаты наук в области астрономии из Колумбийского университета Зефир Пенойр и Эмили Сэндфорд уверены, что на такую разработку могло бы уйти несколько миллиардов американских долларов. Для сравнения Колин Стюарт приводит несколько примеров: у Джеффа Безоса ежегодно уходит 1 миллиард долларов на финансирование собственной компании Blue Origin, за 86 миллиардов долларов на Луну отправит первых туристов в рамках программы "Артемида" NASA. Кроме того, результаты ещё одного исследования показали, что лифт окупится за 53 поездки.

Тонкий кабель лифта может иметь массу 40 тонн. К тому же предполагается, что он будет останавливаться на некотором расстоянии от Земли, а это значит, что проблем с гравитацией не предвидится. Изготавливаться эта конструкция будет из кевлара. Облегчает работу и тот факт, что на Луне нет атмосферы.

Если идею лунного лифта подхватят корпорации или люди, то мы сможем увидеть в будущие десятилетия "лунный эквивалент золотой лихорадки", добавляет Колин Стюарт.