Из чего на самом деле образовалась вода на Земле

Из чего на самом деле образовалась вода на ЗемлеВсего могли быть задействованы два компонента
Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nature Astronomy, первая вода на Земле могла быть образована из двух компонентов. Это космическая пыль и солнечный ветер. Данное исследование проводилось учёными из Университета Глазго (Великобритания). В ходе него были изучены образцы с астероида Итокава.
Как говорится в отчёте, вода могла пролиться в виде некого дождя в форме пылинок. Они должны были образоваться благодаря взаимодействию потока частиц, которые исходят от солнца, а также солнечного ветра с телами, находящимися в Солнечной системе.
Также специалисты в отчёте добавляют, что именно подобный механизм мог быть недостающей частью, которая и могла бы объяснить большое количество воды на нашей планете и химический состав этой воды.
Исследователи полагают, что также вода может находиться в поверхностных породах большинства космических объектов, в том числе Луны и астероидов.