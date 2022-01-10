Наука и технологии
Вчера в 22:18
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Из чего на самом деле образовалась вода на Земле

Всего могли быть задействованы два компонента
Учёные выяснили, что, вероятнее всего, вода была образована при помощи двух элементов. Это солнечный ветер и космическая пыль. Подробнее - в статье.
Из чего на самом деле образовалась вода на Земле

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nature Astronomy, первая вода на Земле могла быть образована из двух компонентов. Это космическая пыль и солнечный ветер. Данное исследование проводилось учёными из Университета Глазго (Великобритания). В ходе него были изучены образцы с астероида Итокава.

Как говорится в отчёте, вода могла пролиться в виде некого дождя в форме пылинок. Они должны были образоваться благодаря взаимодействию потока частиц, которые исходят от солнца, а также солнечного ветра с телами, находящимися в Солнечной системе.

Из чего на самом деле образовалась вода на Земле

Также специалисты в отчёте добавляют, что именно подобный механизм мог быть недостающей частью, которая и могла бы объяснить большое количество воды на нашей планете и химический состав этой воды.

Исследователи полагают, что также вода может находиться в поверхностных породах большинства космических объектов, в том числе Луны и астероидов.

Источник: ИноСМИ
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