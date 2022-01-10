Из чего на самом деле образовалась вода на Земле

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Nature Astronomy, первая вода на Земле могла быть образована из двух компонентов. Это космическая пыль и солнечный ветер. Данное исследование проводилось учёными из Университета Глазго (Великобритания). В ходе него были изучены образцы с астероида Итокава.

Как говорится в отчёте, вода могла пролиться в виде некого дождя в форме пылинок. Они должны были образоваться благодаря взаимодействию потока частиц, которые исходят от солнца, а также солнечного ветра с телами, находящимися в Солнечной системе.