Из крови, пота, мочи и других жидкостей организма космонавтов создали материал для строительства зданий

Специалисты добавляют, что включение в смесь ещё и мочевины, получаемой из мочи, слёз или пота членов экипажа, позволит увеличить прочность на сжатие на более чем 300 процентов. Максимально возможные значения прочности на сжатие составили 39,7 мегапаскаля (у обычного бетона - 20-32 мегапаскаля). Также всё это можно распечатать на 3D-принтере.

Исследователи предполагают, что шесть астронавтов на Марсе смогут создать более 500 килограммов такого строительного материала.