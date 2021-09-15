Из крови, пота, мочи и других жидкостей организма космонавтов создали материал для строительства зданий

Из крови, пота, мочи и других жидкостей организма космонавтов создали материал для строительства зданийПодобная методика применялась в древние времена
Команда учёных из Манчестерского университета под руководством Аледа Д. Робертса изготовила уникальный материал - AstroCrete. К реголиту (грунт, который образуется в результате космического выветривания породы) они добавили белки крови астронавтов. Получившееся вещество по прочности оказалось похожим на бетон. Эта техника - древнего происхождения: раньше для создания строительного материала в известковый раствор добавляли кровь свиней.
Специалисты добавляют, что включение в смесь ещё и мочевины, получаемой из мочи, слёз или пота членов экипажа, позволит увеличить прочность на сжатие на более чем 300 процентов. Максимально возможные значения прочности на сжатие составили 39,7 мегапаскаля (у обычного бетона - 20-32 мегапаскаля). Также всё это можно распечатать на 3D-принтере.
Исследователи предполагают, что шесть астронавтов на Марсе смогут создать более 500 килограммов такого строительного материала.