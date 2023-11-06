Из-за чего жирафы могут вымереть: пять самых больших угроз

По словам доцента - исследователя в области биологии из Пенсильванского университета Дерека Э. Ли, существует пять крупнейших угроз для жизни жирафов на сегодня. Это утрата среды обитания, недостаточное обеспечение правопорядка, экологические изменения, изменение климата и недостаточная осведомлённость о проблемах.

Деградация, фрагментация и утрата среды обитания. Это происходит из-за расширения населённых пунктов людей и из-за ведения сельского хозяйства. Популяция горожан и фермеров увеличивается, поэтому жирафы вынуждены жить на меньших и более изолированных участках земли. Это ограничивает их доступ к пище и воде, делает их более уязвимыми.

Недостаточная правоохранительная деятельность. Всё ещё встречаются случаи незаконной охоты на жирафов. Помочь в решении этой проблемы может усиление контроля за соблюдением законов о дикой природе.