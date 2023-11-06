Наука и технологии
17:15, 06 ноября 2023
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Из-за чего жирафы могут вымереть: пять самых больших угроз

Об этом рассказали учёные

Жирафы считаются самыми высокими млекопитающими Африки. Однако уже сейчас они находятся под угрозой исчезновения. За последние 30 лет их популяция сократилась на 40%. Сейчас в дикой природе осталось менее 70 тысяч особей.

По словам доцента - исследователя в области биологии из Пенсильванского университета Дерека Э. Ли, существует пять крупнейших угроз для жизни жирафов на сегодня. Это утрата среды обитания, недостаточное обеспечение правопорядка, экологические изменения, изменение климата и недостаточная осведомлённость о проблемах.

Деградация, фрагментация и утрата среды обитания. Это происходит из-за расширения населённых пунктов людей и из-за ведения сельского хозяйства. Популяция горожан и фермеров увеличивается, поэтому жирафы вынуждены жить на меньших и более изолированных участках земли. Это ограничивает их доступ к пище и воде, делает их более уязвимыми.

Недостаточная правоохранительная деятельность. Всё ещё встречаются случаи незаконной охоты на жирафов. Помочь в решении этой проблемы может усиление контроля за соблюдением законов о дикой природе.

Из-за чего жирафы могут вымереть: пять самых больших угроз
© Zoo Leipzig

Экологические изменения. Эти изменения связаны с деятельностью человека и включают вырубку саванн для производства дров и древесного угля, горнодобывающую деятельность, строительство дорог и трубопроводов. На среду обитания жирафов и их доступ к воде влияют также откачка грунтовых вод, отвод воды.

Изменение климата. Это приведёт к повышению температуры и количества осадков во многих африканских саваннах. Повышение уровня осадков связано с более низкой выживаемостью жирафов из-за болезней и из-за ухудшения качества пищи.

Недостаток знаний и осведомлённости о сохранении жирафов как вида. О них мало научных исследований, многие люди вообще не знают, что жирафы находятся под угрозой исчезновения.

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