Из-за этих действий кошка точно будет к вам относиться плохо

Из-за этих действий кошка точно будет к вам относиться плохоПостарайтесь всего этого избегать
Бывает так, что ласковая и активная кошка сильно меняется. Связано это может быть и с поведением её хозяина.
Вот чего делать точно не стоит, если вы хотите сохранить с кошкой хорошие отношения.
Запугивать, не проявлять уважения. Из-за этого кошка не будет вам доверять и перестанет вас воспринимать как защитника. Также постоянное запугивание может плохо сказаться на здоровье животного.
Нарушать распорядок дня. Когда хозяин регулярно кормит кошку в одно и то же время, чистит её лоток и т.п., она чувствует себя более защищённой. В целом кошки ценят предсказуемость поведения людей.
Мало уделять внимания, мало играть с кошкой. Любая кошка во всём этом нуждается вне зависимости от возраста. Если вы будете игнорировать питомца, не играть с ним, то он начнёт ходить мимо лотка, может начать портить мебель и т.п.
Играть с хвостом кошки. При резких и грубых манипуляциях с хвостом вы можете его вывихнуть, сломать. Также это может привести к разрыву нервов. В результате животное может начать непроизвольно мочиться, а также будет испытывать сильный болевой шок.