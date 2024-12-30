Избегайте опасных игрушек и украшений: раскрыто, как уберечь ёлку от кота

Избегайте опасных игрушек и украшений: раскрыто, как уберечь ёлку от котаВсего таких способов восемь
Правильно выберите ёлку. Она должна быть устойчивой, и её должно быть трудно перевернуть.
Избегайте опасных для питомца украшений и игрушек. Вешайте на ёлку только такие игрушки, которые нельзя сломать или уронить. То есть пластиковые или мягкие, из ткани. Крепления у них тоже должны быть крепкими.
Огородите ёлку. Для этого можно взять специальные загородки или прозрачные пластиковые панели. Альтернативный вариант - положить вместо них игрушки для ёлки с запахом цитрусовых или лавровых листьев. Кошки эти запахи не любят.
Отвлеките внимание кошки. Вы можете организовать для кота отдельную маленькую ёлку с безопасными для него игрушками.
Используйте специальные спреи. Они неприятны для домашних животных, но при этом безопасны для людей. Например, это варианты с запахом лавра, цитрусовых, перечной мяты. Распылите его на игрушки, которые кошка может попытаться снять, или по нижней части ёлки.
Повесьте ёлку под потолок. Для этого существуют особые конструкции и стойки.
Временно ограничьте доступ к ёлке. Например, вы можете держать комнату с ёлкой закрытой и открывать к ней доступ постепенно.
Дежурьте с пульверизатором. Правда, это способ подходит не для всех кошек. К тому же питомец может решить напасть на ёлку ночью, когда вы спите и не можете ему ничего сделать.