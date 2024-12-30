Избегайте опасных игрушек и украшений: раскрыто, как уберечь ёлку от кота

Правильно выберите ёлку. Она должна быть устойчивой, и её должно быть трудно перевернуть.

Избегайте опасных для питомца украшений и игрушек. Вешайте на ёлку только такие игрушки, которые нельзя сломать или уронить. То есть пластиковые или мягкие, из ткани. Крепления у них тоже должны быть крепкими.

Огородите ёлку. Для этого можно взять специальные загородки или прозрачные пластиковые панели. Альтернативный вариант - положить вместо них игрушки для ёлки с запахом цитрусовых или лавровых листьев. Кошки эти запахи не любят.

Отвлеките внимание кошки. Вы можете организовать для кота отдельную маленькую ёлку с безопасными для него игрушками.