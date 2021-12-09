К чему в будущем приведёт передача США Украине денег на военные нужды

К чему в будущем приведёт передача США Украине денег на военные нуждыРассуждают российские эксперты
С 2014 года страны НАТО и США оснащают Украину военной техникой. В основном страна получает нелетальное вооружение и старое советское оружие. В последние же несколько лет на Украине стало появляться и современное летальное оружие, а это может способствовать тому, что Украина в будущем будет уже действовать особым образом.
На данный момент оборонный бюджет США на следующий 2022 год ещё не приняли. Но в его тексте указывается, что 300 миллионов долларов будет выделено для Украины - на военную поддержку.
По словам политолога Дмитрия Родионова, главным вопросом в этом случае является то, каким именно вооружением оснастят Украину. Так, в 2018 и 2019 годах страна получала «джавелины». Ещё поставлялись катеры «Айленд», а в 2020 году шла речь о катерах типа Mark VI.
Политолог Марат Баширов считает, что главной задачей НАТО и США является взятие под собственный контроль рынка Украины, военного бюджета этой страны. Украинская промышленность сейчас всё ещё связана со стандартами СССР.
По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, передача денег Украине имеет по большей части политическое значение, а не военное. То есть новые виды оружия на боеготовность украинской армии не повлияют, так как ей требуются танки, вертолёты, самолёты, бронетранспортёры, а затем - квалифицированные кадры.
При этом Дмитрий Родионов добавляет, что у украинской стороны за счёт поставок оружия от США и НАТО может возникнуть ощущение, что она способна воевать с Россией. В результате Украина может решиться на военные действия: к примеру, атаковать Крым.