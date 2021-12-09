К чему в будущем приведёт передача США Украине денег на военные нужды

С 2014 года страны НАТО и США оснащают Украину военной техникой. В основном страна получает нелетальное вооружение и старое советское оружие. В последние же несколько лет на Украине стало появляться и современное летальное оружие, а это может способствовать тому, что Украина в будущем будет уже действовать особым образом.

На данный момент оборонный бюджет США на следующий 2022 год ещё не приняли. Но в его тексте указывается, что 300 миллионов долларов будет выделено для Украины - на военную поддержку.

По словам политолога Дмитрия Родионова, главным вопросом в этом случае является то, каким именно вооружением оснастят Украину. Так, в 2018 и 2019 годах страна получала «джавелины». Ещё поставлялись катеры «Айленд», а в 2020 году шла речь о катерах типа Mark VI.